Популярный сериал Игра в кальмара продлили на второй сезон. Эту информацию подтвердил южнокорейский режиссер и создатель фильма Хван Дон Хек.

Он не раскрыл подробности второго сезона, но признался, что концепцию сериала уже придумал. Дата премьеры пока остается неизвестной.

Хван Дон Хек добавил, что на создание продолжения Игры в кальмара его вдохновили положительные отзывы зрителей.

– Было столько просьб и столько положительных отзывов, где люди говорили, что хотят увидеть второй сезон. Я чувствую, что у меня почти не осталось выбора! Но да, новый сезон действительно будет. У меня в голове он уже есть и сейчас я все планирую. Пока рано судить, когда это случится. Но могу пообещать вам: Ки Хун вернется и сделает кое-что для всего мира, – сказал Хван Дон Хек.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Напомним, что премьера сериала Игра в кальмара состоялась 17 сентября на стриминговой платформе Netflix.

В центре сюжета – группа из 456 игроков, которые соревнуются в серии детских игр за многомиллиардный приз. Однако проигрыш каждого из них означает смерть.

Проект стал настоящей сенсацией последних лет, а в Netflix его назвали самым успешным за всю историю, поскольку он возглавил топ сервиса в 90 странах мира.