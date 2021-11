Популярный сериал Игра в кальмара продлили на второй сезон. Эту информацию подтвердил южнокорейский режиссер и создатель фильма Хван Дон Хек.

Он не раскрыл подробности второго сезона, но признался, что концепцию сериала уже придумал. Дата премьеры пока остается неизвестной.

Хван Дон Хек добавил, что на создание продолжения Игры в кальмара его вдохновили положительные отзывы зрителей.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021