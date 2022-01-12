У радянського та російського кіноактора Леоніда Куравльова діагностували ураження головного мозку.

Медичні працівники виявили у 85-річного артиста цереброваскулярне захворювання (ЦВЗ) – захворювання, що спричиняє патологію судин головного мозку.

Наслідки ЦВЗ можуть призвести до погіршення пам’яті, розумової діяльності, координації рухів та орієнтування у просторі. Також захворювання може спровокувати звуження чи закупорку судин.

Крім того, медпрацівники діагностували у Леоніда хронічну ішемію головного мозку третього ступеня та псевдобульбарний синдром. Про це повідомили росЗМІ.

Раніше ми писали, що Леоніду Куравльову зробили екстрену операцію на шлунку. Актор не міг приймати їжу самостійно, оскільки в нього діагностували дисфагію – порушення ковтання. Так, артисту вставили трубку, якою надходить їжа.

Нагадаємо, Леоніда Куравльова 5 січня госпіталізували до лікарні з підозрою на коронавірус. Спочатку тест не виявляв вірус у його організмі, проте згодом показав позитивний результат.

До лікарні актора доставили з резиденції для людей похилого віку Ідилія — одного з найкращих пансіонатів подібного профілю. Туди Куравльова оформили син і невістка.