У советского и российского киноактера Леонида Куравлева диагностировали поражение головного мозга.

Медицинские работники выявили у 85-летнего артиста цереброваскулярную болезнь (ЦВБ) — заболевание, вызывающее патологию сосудов головного мозга.

Последствия ЦВБ могут привести к ухудшению памяти, мыслительной деятельности, координаций движений и ориентирования в пространстве. Также заболевание может спровоцировать сужение или закупорку сосудов.

Кроме того, медработники диагностировали у Леонида хроническую ишемию головного мозга третей степени и псевдобульбарный синдром. Об этом сообщили росСМИ.

Ранее мы писали, что Леониду Куравлеву сделали экстренную операцию на желудке. Актер не мог принимать пищу самостоятельно, поскольку у него диагностировали дисфагию — нарушение глотания. Так, артисту вставили трубку, через которую поступает пища.

Напомним, Леонида Куравльова 5 января госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Сперва тест не выявлял вирус в его организме, однако позже показал позитивный результат.

В больницу актера доставили из резиденции для пожилых людей Иддилия — одного из лучших пансионатов подобного профиля. Туда Куравлева определили сын и невестка.