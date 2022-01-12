Радянському та російському кіноактору Леоніду Куравльову провели екстрену операцію. У артиста знайшли вірусну пневмонію.

У 85-річного актора уражено 10% легень, також медичні працівники діагностували дисфагію – порушення ковтання. Чоловік не міг їсти. Про це повідомляють росЗМІ.

Вчора, 11 січня, Куравльову зробили операцію на шлунку. Йому вставили трубку, якою надходить їжа. Операція пройшла успішно. Наразі Леонід перебуває у реанімації в тяжкому стані. Він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Раніше повідомлялося, що 5 січня Леоніда Куравльова госпіталізували до лікарні з підозрою на коронавірус. Перші тести показали негативний результат, проте згодом вірус був виявлений.

До лікарні актора доставили з резиденції для людей похилого віку Ідділія – одного з найкращих пансіонатів подібного профілю. Туди Куравльова визначили син із невісткою.

Відомо, що Леонід є доволі закритою людиною, проте після смерті коханої дружини Ніни Васильєвої, з якою вони прожили разом 52 роки, Куравльов взагалі закрився в собі. Дружина артиста померла в 2012 році.

Куравльов став рідко виходити на зв’язок і майже перестав спілкуватися зі своїми друзями. Про це розповідав його близький друг, художник Нікас Сафронов.

Також він казав, що чоловік думає про смерть.