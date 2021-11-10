Поліція Києва затримала чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті популярного композитора та музичного продюсера Миколи Журавльова. Ним виявився сусід постраждалого.

Відомо, що підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали сусіда потерпілого, і зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відомо, що 6 листопада між підозрюваним та Миколою виникнув конфлікт, внаслідок якого композитор отримав серйозні тілесні ушкодження. Все це відбувалося прямо в під’їзді пізно ввечері, де проживають обидва учасники конфлікту.

У продюсера діагностували тяжкі тілесні ушкодження — відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.

Сам Журавльов заявив, що переніс операцію з видалення пошкоджених кісток черепа. Через місяць потрібна операція щодо імплантування в голову пластини.

Микола додав, що зазвичай з такими травмами до лікарні потрапляють у стані коми, і після бійки він близько 12 години їздив по всьому Києву для обстежень.

Нагадаємо, що композитор відомий завдяки співпраці із зірками — Ольгою Бузовою, Ханною та гуртом КУРГАН feat Agregat.

З останньої його творчості варто відзначити створення хіта гурту Kazka М’ята.