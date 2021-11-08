Писав хіти для Бузової та Kazka: у Києві сильно побили композитора Журавльова

У Києві сильно побили популярного композитора та музичного продюсера Миколу Журавльова. У нього серйозні травми голови.

Композитора побили у його під’їзді.

Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають у комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили по всьому Києву робили обстеження, комп’ютерну томографію та інше, – розповів Журавльов.

У продюсера діагностували перелом черепа та носа, а також інші травми.

– У мене перелом черепа, перелом носа, шви на бороді, і я погано бачу одним оком. Кілька годин тому пройшла операція з видалення пошкоджених кісток черепа. Через місяць потрібна операція, щоб поставити в голову пластини, – додав Микола Журавльов.

Багато хто знає Миколу Журавльова завдяки його співпраці з Ольгою Бузовою, Ханною та гуртом КУРГАН feat Agregat.

Також Микола Журавльов створив останній хіт гурту Kazka М’ята.