Забрали гроші, але залишили живою: на будинок екс-дівчини Kyivstoner напали грабіжники

Екс-кохану репера Kyivstoner, блогерку Лілію Багірову пограбували у Києві.

На дівчину напали прямо в її будинку. Про це вона розповіла в Instagram.

За її словами, пограбування було завчасно сплановане. Лілія зазначила, що в неї вкрали велику суму грошей. Однак слідство встановлює, чи зловмисники хотіли лише її пограбувати, чи їм потрібна була саме вона.

– Звичайно, хочу подякувати, що залишили мене живою. Ще один день народження у мене буде. Після роботи оперативної групи є логічний висновок, що подія була спланована. Потрібна була я чи гроші – питання відкрите. Але гроші винесли, а мене лишили живою, – розповіла Багірова.

Зловмисники були у балаклавах, проте, коли вони відійшли від будинку Лілія, то зняли їх. Саме у их місцях були камери відеоспостереження. Також Багірова зазначила, що злочинці залишили багато відбиткі пальців.

– Хлопці, у вашій схемі була одна проблема – ви рано зняли балаклави. Адже камери є по всьому району, і навіть місті. І я маю всі записи, але виставляти зможу з дозволу слідчого. Та й так тупо всюди залишити відбитки, – зазначила Багірова.