Полиция Киева задержала мужчину, подозреваемого в жестоком избиении популярного композитора и музыкального продюсера Николая Журавлева. Им оказался сосед пострадавшего.

Известно, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали соседа пострадавшего, и сейчас решается вопрос по избранию меры пресечения.

Известно, что 6 ноября между подозреваемым и Николаем произошел конфликт, вследствие которого композитор получил серьезные телесные повреждения. Все это происходило прямо в подъезде поздно вечером, где проживают оба участника конфликта.

У продюсера диагностировали тяжелые телесные повреждения — открытую черепно-мозковую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Сам же Журавлев заявил, что перенес операцию по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины.

Николай добавил, что обычно с такими травмами в больницу попадают в состоянии комы, и после драки он около 12 часов ездил по всему Киеву для обследований.

Напомним, что композитор известен благодаря сотрудничеству со звездами — Ольгой Бузовой, Ханной и группой КУРГАН feat Agregat.

Из последнего его творчества стоит отметить создание хита группы Kazka М’ята.