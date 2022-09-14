У Києві презентували трейлер до фільму Буча

13 вересня у Києві презентували тизер-трейлер до майбутнього фільму-драми Буча. Зйомки заплановані на грудень-січень, а премʼєра фільму відбудеться на роковини трагедії.

Сюжет стрічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.

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Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускасом – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі.

У стрічку також додадуть сцену порятунку відомого українського композитора Ігоря Поклада, який опинився заблокованим у власному підвалі у Ворзелі. Декілька його творів стануть саундтреками фільму.

– Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі. Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі, – розповідає продюсер фільму Олександр Щур.

Кастинг акторів проведуть до кінця року. Втім уже зараз відомо, що головного антагоніста зіграє В’ячеслав Довженко.

Знімати фільм Буча планують винятково на кошти іноземних інвесторів і меценатів.