14 вересня ICTV відкриє слот А потом пришли “братья” документальним фільмом про Маріуполь

Фільм Маріуполь. Невтрачена надія вийде в ефір у середу, 14 вересня, о 21.30 і стане першим у документальному циклу А потом пришли “братья” від Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП).

Маріуполь. Невтрачена надія — є свідченням про російсько-українську війну простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення. Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.

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Об’єднання Українських Продюсерів за підтримки Міністерства закордонних справ України організувало показ фільму Маріуполь. Невтрачена надія у 40 містах світу, схожих на Маріуполь за кількістю населення або наявністю порту чи важкої промисловості, або у містах-побратимах: Герцлія, Балтімор, Брно, Хафнарфьордур, Гамільтон, Гавр, Ікаст, Лінц, Окленд, Самуї, Савона, Утрехт, Варна, Таллінн та інших.

Фільм допомагає проєкту підтримки українських мам у реабілітаційному таборі фонду Маша, там професійні психологи, шляхом інтенсивних занять та практик, повертають жінкам спокій та впевненість у собі, навіть якщо ті пережили насильство чи окупацію. Підтримати роботу реабілітаційного табору можна на платформі dobro.ua: благодійний проєкт Незламна сила.

Знімальна група:

Автор ідеї — Тала Пристаєцька

Режисер — Максим Литвинов

Журналіст — Наталія Кружиліна

Оператор-постановник — Юрій Сметанін

Продюсери — Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП), Володимир Бородянський, Ірина Плахотнюк

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) — група із семи досвідчених українських ТБ та кіно- продюсерів, створена у березні 2022 з метою фільмування повномасштабної агресії Росії проти України. Зараз у виробництві ОУП — шість документальних фільмів та одна художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.