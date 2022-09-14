В Киеве презентовали трейлер к фильму Буча

13 сентября в Киеве презентовали тизер-трейлер к будущему фильму-драме Буча. Съемки запланированы на декабрь-январь, а премьера фильма состоится на годовщину трагедии.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходивших в городах Буча, Ворзель, Гостомель и Ирпень во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года.

Сейчас смотрят

Фильм-байопик расскажет о спасении 203 местных жителей Константином Гудаускасом – гражданином Казахстана, который получил политическое убежище в Украине и проживает в Буче.

В ленту также включат сцену спасения известного украинского композитора Игоря Поклада, который оказался заблокированным в собственном подвале в Ворзеле. Несколько его произведений станут саундтреками фильма.

– После того, как в апреле стало известно, что происходило в Буче и других городах Украины, которые были оккупированы, стало ясно, что трагедию украинского народа должны узнать во всем мире. Мы считаем, что реализация этого проекта поможет Украине привлечь внимание международного сообщества и побуждать наращивать экономическую и военную помощь в дальнейшем, – рассказывает продюсер фильма Александр Щур.

Кастинг актеров проведут до конца года. Впрочем, уже сейчас известно, что главного антагониста сыграет Вячеслав Довженко.

Снимать фильм Буча планируют исключительно на средства иностранных инвесторов и меценатов.