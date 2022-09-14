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В Киеве презентовали трейлер к фильму Буча

14 сентября 2022, 18:40
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Фільм Буча

13 сентября в Киеве презентовали тизер-трейлер к будущему фильму-драме Буча. Съемки запланированы на декабрь-январь, а премьера фильма состоится на годовщину трагедии.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходивших в городах Буча, Ворзель, Гостомель и Ирпень во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года.

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Фильм-байопик расскажет о спасении 203 местных жителей Константином Гудаускасом – гражданином Казахстана, который получил политическое убежище в Украине и проживает в Буче.

В ленту также включат сцену спасения известного украинского композитора Игоря Поклада, который оказался заблокированным в собственном подвале в Ворзеле. Несколько его произведений станут саундтреками фильма.

– После того, как в апреле стало известно, что происходило в Буче и других городах Украины, которые были оккупированы, стало ясно, что трагедию украинского народа должны узнать во всем мире. Мы считаем, что реализация этого проекта поможет Украине привлечь внимание международного сообщества и побуждать наращивать экономическую и военную помощь в дальнейшем, – рассказывает продюсер фильма Александр Щур.

Кастинг актеров проведут до конца года. Впрочем, уже сейчас известно, что главного антагониста сыграет Вячеслав Довженко.

Снимать фильм Буча планируют исключительно на средства иностранных инвесторов и меценатов.

– Имея уже первые иностранные инвестиции и четкое понимание, что каждая гривна в Украине необходима для помощи нашим Вооруженным силам, мы и дальше планируем привлекать средства за рубежом путем донатов и инвесторов. Украинцы тоже могут помочь максимально распространять информацию о ленте, чтобы привлечь внимание СМИ, медийных персон и меценатов, – говорит режиссер Станислав Тиунов.

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Буча Війна в Україні
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