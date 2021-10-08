Українська співачка Ані Лорак, яка проживає і працює в Росії, розповіла, чому насправді перестала давати концерти в рідній країні.

За словами виконавиці, вона перестала виступати в Україні, оскільки відчула, що на неї було зроблено політичне замовлення від деяких людей, імена яких вона не назвала.

– Брати участь в якійсь грі у мене немає часу. Тому коли замовники відійшли трохи в сторону, як я розумію, то з’явилася можливість зробити концерт, – сказала Ані Лорак.

Хоч імені свого недоброзичливця артистка не розкрила, однак назвала стать. Ані Лорак впевнена, що за всім стоїть якась жінка.

– Можу тільки здогадуватися, що, можливо, десь у кутку стоїть заздрість. Не хлопчика, тому що їм я подобаюся, а дівчинки. Стоїть якась дівчинка, яка хоче так само, – зазначила виконавиця.

Також Ані Лорак зізналася, що й досі трохи ображена на те, що ніхто у складний для неї час із українських артистів, політиків чи бізнесменів її не підтримав.

– Єдине питання: коли почалося цькування вашої улюбленої співачки, хто став на захист і сказав, що не потрібно ображати? Адже вона співає для вас, вона наша – українська. Ніхто. А мені б цього хотілося… Ті люди, які мали силу і могли щось сказати, нічого не сказали. Хоча всі були на моїх концертах, – сказала Ані Лорак.

У серпні Ані Лорак приїхала в Україну з концертом вперше за сім років. Виступи зірки відбулися 16 і 17 числа в одеському клубі Ітака. Варто зазначити, що всі квитки на заходи були розпродані заздалегідь.

Згодом Ані Лорак показала міні-фільм про концерти в Одесі. Перед виходом на сцену вона сказала своїй команді, що це історичний момент.

Нагадаємо, що співачка народилася та побудувала свою кар’єру в Україні. Однак після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією вона продовжувала виступати в країні-агресорі та отримувати там нагороди. Згодом – артистка переїхала туди жити.