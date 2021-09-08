Популярна співачка Ані Лорак презентувала міні-фільм з концертів в Одесі, які відбулися 16 та 17 серпня.

У п’ятихвилинному ролику вона показала підготовку до виступу, кадри з концерту та приємні слова шанувальників на свою адресу.

– Сьогодні історичний момент. Ми зібрали аншлаг і виступили тут через сім років. Давайте подаруємо людям щастя, любов і здійснимо нашу мрію. Тому що ми народжені для сцени, – сказала Ані Лорак своїй команді перед виходом на сцену.

Ані Лорак додала, що дуже сумувала за Україною. У коментарях до відео шанувальники закидали компліментами співачку та відзначили неймовірну атмосферу концерту.

Я був на цьому концерті! Це щось прекрасне.

Концерт був чудовий! Дякуємо Діві на незабутні емоції.

Дві години виступу назавжди залишаться в моєму серці.

Чекаємо вас у Києві.

Улюблена співачка, – пишуть у коментарях.

Варто зауважити, що Ані Лорак виступила в Одесі вперше за сім років. Попри хвилю хейту та негативну реакцію мережі, концерт відбувся без провокацій та заворушень.

Співачка виконала понад двадцять пісень з концертного шоу The Best, доповнивши його хітами українською мовою: Розкажи, Мрій про мене, мрій, А я не можу жити без тебе.

Нагадаємо, що Ані Лорак народилася та побудувала свою кар’єру в Україні.

Але після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією вона продовжувала виступати в країні-агресорі та отримувати там нагороди. Згодом співачка переїхала жити до Росії.

Останні концерти Ані Лорак в Україні пройшли 26 та 27 листопада 2014 року. Тоді виступи зірки супроводжувалися масовими заворушеннями та бійками.