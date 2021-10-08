Украинская певица Ани Лорак, проживающая и работающая в России, рассказала, почему на самом деле перестала давать концерты в родной стране.

По словам исполнительницы, она перестала выступать в Украине, поскольку почувствовала, что на нее был сделан политический заказ от неких людей, имена которых она не назвала.

— Принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому когда заказчики отошли немного в сторону, как я понимаю, то появилась возможность сделать концерт, — сказала Ани Лорак.

Хоть имени своего недоброжелателя артистка не раскрыла, однако назвала пол. Ани Лорак уверенна, что за всем стоит некая женщина.

— Могу только догадываться, что, возможно, где-то в углу стоит зависть. Не мальчика, потому что им я нравлюсь, а девочки. Стоит какая-то девочка, которая хочет так же, — отметила исполнительница.

Также Ани Лорак призналась, что до сих пор немного обижена на то, что никто в сложное для нее время из украинских артистов, политиков или бизнесменов ее не поддержал.

— Единственный вопрос: когда началась травля вашей любимой певицы, кто стал на защиту и сказал, что не нужно обижать? Ведь она поет для вас, она наша — украинская. Никто. А мне бы этого хотелось… Те люди, которые имели силу и могли что-то сказать, ничего не сказали. Хотя все были на моих концертах, — сказала Ани Лорак.

В августе Ани Лорак приехала в Украину с концертом впервые за семь лет. Выступления звезды состоялись 16 и 17 числа в одесском клубе Итака. Стоит отметить, что все билеты на мероприятия были распроданы заранее.

Позже Ани Лорак показала мини-фильм о концертах в Одессе. Перед выходом на сцену она сказала своей команде, что это исторический момент.

Напомним, что певица родилась и построила свою карьеру в Украине. Однако после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией она продолжала выступать в стране-агрессоре и получать там награды. Впоследствии — артистка переехала туда жить.