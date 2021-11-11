Телеканал СТБ представив перше промо романтичного реаліті Холостяк 12. Головним героєм нового сезону став 32-річний Алекс Топольський.

Прем’єра проекту відбудеться у березні 2022 року. У відео можна побачити, як Холостяк під’їжджає до локації, де проходили зйомки першої вечірки.

Алекс виходить з автомобіля і впевнено крокує до зали, де лежать червоні троянди.

– Цієї весни чекатиму тебе на СТБ, – сказав Алекс з трояндою в руках.

Алекс Топольський впевнений, що зможе знайти справжнє кохання саме в Україні. Він хоче зустріти дівчину, в стосунках з якою будуть щирі емоції та тепло.

– Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, в стосунках з якою будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні, – сказав Холостяк.

Нагадаємо, що Алекс Топольський народився та виріс у Львові, але будувати кар’єру він поїхав до США. Холостяк займається нерухомістю, здає в аренду розкішні апартаменти у Маямі та Лос-Анджелесі. Також він продає девайси для дезінфекції.

Крім підприємницької діяльності Алекс Топольський розвивається як актор і модель. Він вже встиг знятися у кількох рекламних роликах та кліпах відомих зірок.

Детальніше про Холостяка 12 Алекса Топольского – читайте на Фактах ICTV.