Телеканал СТБ представил первое промо романтического реалити Холостяк 12. Главным героем нового сезона стал 32-летний Алекс Топольский.

Премьера проекта состоится в марте 2022 года. В ролике можно увидеть, как Холостяк подъезжает к локации, где проходили съемки первой вечеринки.

Алекс выходит из автомобиля и уверенно шагает в зал, где лежат красные розы.

— Этой весной буду ждать тебя на СТБ, — сказал Алекс с розой в руках.

Алекс Топольский уверен, что сможет найти настоящую любовь именно в Украине. Он хочет встретить девушку, в отношениях с которой будут искренние эмоции и тепло.

— Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине, – сказал Холостяк.

Напомним, что Алекс Топольский родился и вырос во Львове, но строить карьеру он поехал в США. Холостяк занимается недвижимостью, сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе. Также он продает девайсы для дезинфекции.

Кроме предпринимательской деятельности Алекс Топольский развивается как актер и модель. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных звезд.

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