Американська акторка Енн Гейч опинилася у комі після автокатастрофи у Лос-Анджелесі. ДТП сталася 5 серпня, і зараз зірка перебуває у критичному стані.

– У Енн серйозне пошкодження легень, що потребує штучної вентиляції, а також опіки, які потребують хірургічного втручання. Вона перебуває в комі і не приходила до тями після аварії. Її друзі та сім’я просять молитися за неї, – заявив представник актриси.

Відомо, що родичі Енн у цей скрутний час хочуть побути наодинці.

Подробиць про подію не так уже й багато – автомобіль Гейч врізався в житловий будинок. Після цього її Mini Cooper спалахнув, через що з’явилися опіки. Очевидці заявили, що за кілька хвилин до зіткнення з будинком вона також потрапила до ДТП – у сусідньому кварталі.

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Актриса відома завдяки зніманням у культових фільмах, знайомим багатьом – Шість днів, сім ночей, Психо, Супермен: Судний день, Бастіон.

На початку серпня в аварії побувала й українська зірка – співачка MamaRika потрапила у ДТП. Як виявилося, співачка протаранила машину, яка їхала поперед нею. На щастя, ніхто не постраждав – навіть її малюка врятував ремінь безпеки.