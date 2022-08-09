Американская актриса Энн Хеч оказалась в коме после автокатастрофы в Лос-Анджелесе. ДТП произошло в 5 августа, и сейчас звезда находится в критическом состоянии.

— У Энн серьезное повреждение легких, требующее искусственной вентиляции, а также ожоги, которые требуют хирургического вмешательства. Она находится в коме и не приходила в сознание вскоре после аварии. Ее друзья и семья просят молиться за нее, — заявил представитель актрисы.

Известно, что родственники Энн в это трудное время хотят побыть наедине.

Подробностей о происшествии не так уж и много — автомобиль Хеч врезался в жилой дом. После этого ее Mini Cooper загорелся, из-за чего появились ожоги. Очевидцы заявили, что за несколько минут до столкновения с домом она также попала в ДТП — в соседнем квартале.

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Актриса известна благодаря съемках в культовых фильмах, знакомым многим — Шесть дней, семь ночей, Психо, Супермен: Судный день, Бастион.

В начале августа в аварии побывала и украинская звезда — певица MamaRika попала в ДТП. Как оказалось, певица протаранила машину, которая ехала впереди нее. К счастью, никто не пострадал — даже ее малыша спас ремень безопасности.