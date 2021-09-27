Участник романтического реалити Холостячка на СТБ, психолог Роман Свечкоренко поделился тем, как бы он реагировал на интим в рамках проекта, а также, какие критерии в девушке для него очень важны.

Об этом он рассказал в интервью Фактам ICTV.

— Почему решили отправиться на проект?

— Я не могу сказать, что смотрел каждый выпуск первого сезона, но когда все-таки удавалось это сделать, меня впечатлило, что у мужчин есть возможность проявить себя в отношении и заботе к Ксении Мишиной. И я подумал, а почему бы и мне не попробовать. Ожидание, кто будет главной героиней второго сезона, были длительными, и конечно, я обдумывал, кто бы это мог быть.

Злату Огневич я неоднократно в своих мыслях видел той самой. За ней интересно наблюдать, у нее трепетная душа, она очень женственная и красивая, при этом с четкими жизненными позициями. И тогда я для себя решил точно, что стоит пробовать.

— Вас не смущало, что ваша, возможно, будущая возлюбленная будет артисткой? Это съемки, гастроли.

— У меня не менее загруженный график, нежели у Златы. Поэтому, я думаю, в этом плане нам будет даже комфортнее вместе. Мы оба знаем цену времени. И это только поможет лучше понимать и принимать друг друга. Моменты, когда мы вместе, станут еще более насыщенными и ценными.

— У вас есть дочка Мия. Вы думали о том, как она будет находить общий язык со Златой?

— Для меня очень важно, чтобы мой ребенок был в хорошей коммуникации с моей избранницей. Я хочу, чтобы дочь общалась с моей второй половинкой. Поэтому, конечно, я об этом задумывался.

— Вы психолог. Бывает, что вы свои профессиональные знания применяете в личных отношениях? Это помогает или мешает?

— Ни разу не было такого, чтобы мне это мешало. Это 100% помогает. Я бы не сказал, что прямо применяю свои навыки в отношениях. Это же не о методике идет речь, а, скорее, о понимании того, как нужно относиться, реагировать.

Это больше об экологичных отношениях между людьми, которые находятся в паре. В этом плане мне психология помогает. В частности, она помогает лишний раз не обижаться, прорабатывать какие-то недоговоренности, не накапливать негатив.

— Слушали ли вы музыку Златы до проекта?

— До съемок я никогда не был знаком со Златой, хотя у нас очень много общих знакомых. Это я уже потом понял. Практически все треки, которые Злата выпускала, я знал. Хорошо помню, когда она только начинала карьеру. Я тогда работал в кинотеатре, обилечивал людей. Злата уже становилась известной, про нее говорили. Так что с ней как с артисткой я косвенно знаком уже много лет (улыбается).

— В рамках реалити вы пребываете больше всего в мужской компании. С каким настроем в этом плане вы шли на проект?

— В этом плане у меня нет вообще никаких опасений. Я максимально коммуникабельный человек. Опять же, в силу своей профессии, это, наверное, уже профдеформация.

Я нахожу общий язык практически со всеми. Другой момент, когда мне это не нужно. Однако мне бы хотелось, чтобы с ребятами в доме у меня сложилась нормальная коммуникация. Я заинтересован, чтобы нам всем было комфортно.

— В прошлом сезоне реалити была драка. Не боялись, что в вашу сторону кто-то может проявить агрессию?

— Нет. Я умею отстаивать свои границы, не боюсь высказывать свое мнение. Также у меня нет страха получить по голове, если даже это случится, хотя это не присуще мне. Я не привык решать вопросы с помощью силы.

— Не боялись, что вас будут обвинять в хайпе? В том, что вы пришли на проект ради пиара?

— Я понимал, что так могут говорить: раз он решил пойти на Холостячку, значит ему точно нужен пиар. Волнует ли меня это? Наверное, нет. Еще до старта проекта у меня уже была огромная аудитория в Instagram (почти миллион подписчиков). Моя цель на проекте — показать, какой я есть, и попробовать построить отношения со Златой.

— Какие критерии для вас важны в девушке?

— Для меня важно эмоциональное развитие девушки. Чтобы человек был интеллектуально подкованным. Ведь красивых людей много, а интересных и тех, с кем комфортно и хорошо проводить время, меньше. Все остальное второстепенно.

— Как вы смотрите на то, что у Холостячки в рамках проекта могут быть, скажем, поцелуи с другими участниками?