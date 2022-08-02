Американська актриса Меган Фокс порадувала фанатів відвертим фотосетом із Кортні Кардаш’ян. Дві зірки позували перед камерою в туалеті і деякі знімки були зроблені буквально на унітазі.

– Мої Skims з Кортні. Чи варто нам створити акаунт на OnlyFans? – прокоментувала фото Меган.

Відомо, що знімки зробив стиліст Ендрю Фітцсімонс – на одному з фото 43-річна Кардаш’ян сидить верхи на Фокс на унітазі.

Зірки були одягнені у відверту чорну білизну, і для деяких фото висовували язики, додаючи трохи божевілля знімкам.

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– Ми такі милі, – прокоментувала публікацію Кардаш’ян.

Відомо, що Меган та Кортні досить довго співпрацюють, вони вже робили спільні пікантні фотосети, а Фокс навіть стала головною окрасою компанії Кім – Skims. Це бренд коригувальної білизни та одягу.

– Мені подобається, що Skims дійсно розуміє, що жінки хочуть носити, і що вони хочуть почуватися сексуальними, впевненими та сильними, – заявила Меган Фокс під час участі в кампанії компанії.

Актриса любить одяг не лише від своїх знайомих – узимку 2022 року Меган Фокс з’явилася у комбінезоні українського бренду Cultnaked на одному із заходів. Зірка опублікувала в Instagram знімок зі своїм коханим Machine Gun Kelly та досить провокаційно його пописала.