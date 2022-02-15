Меган Фокс в комбинезоне украинского бренда позировала в объятиях Machine Gun Kelly

Известная актриса и модель Меган Фокс вышла в свет в комбинезоне от украинского бренда Cultnaked.

Звезда опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным Machine Gun Kelly и достаточно провокационно его пописала.

— Я думала, ты не сможешь превратить ш***у в домохозяйку? — написала Меган.

Меган Фокс позировала в фиолетовом комбинезоне бренда Cultnaked с оголенными плечами.

На сайте украинского бренда говорится, что изделие изготовлено из веганской кожи. Стоит такой наряд $320 (8 980 грн).

Кстати, последнее время Меган Фокс не сходит из первых полос СМИ. Однако не потому что она стала активно сниматься в разных проектах. Во-первых, много внимания привлекает ее роман с Machine Gun Kelly и их недавняя помолвка. А во-вторых, благодаря удачным образам актрисы на красных дорожках. Последнее время модные обозреватели успели ее возвести в статус иконы.

А ответ на поверхности — Меган Фокс просто сменила стилиста. Теперь ее имиджем занимается Мейв Рейли. Девушка очень гордиться результатами своей работы.

Рейли превратила Меган из сексуальной звезды 2000-х в стильную селебрити нашего времени. Чего только стоит ее голое платье для премии VMA. О нем не писал только ленивый.

Кстати, ранее Мейв работала с Хейли Бибер, которая также за короткий срок заработала статус одной из самых модных и стильных селеб.