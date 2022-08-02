Американская актриса Меган Фокс порадовала фанатов откровенным фотосетом с Кортни Кардашьян. Две звезды позировали перед камерой в туалете, и некоторые снимки были сделаны буквально на унитазе.

— Мои Skims с Кортни. Стоит ли нам создать аккаунт на OnlyFans? — прокомментировала фото Меган.

Известно, что снимки сделал стилист Эндрю Фитцсимонс — на одном из фото 43-летняя Кардашьян сидит верхом на Фокс на унитазе.

Звезды были одеты в откровенное черное белье, и для неокторых фото высовывали языки, добавляя немного безумности снимкам.

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— Мы такие милые, — прокомментировала публикацию Кардашьян.

Известно, что Меган и Кортни довольно долго сотрудничают, они уже делали совместные пикантные фотосеты, а Фокс даже стала главным украшением компании Ким — Skims. Это бренд корректирующего белья и одежды.

— Мне нравится, что Skims действительно понимает, что женщины хотят носить, и что они хотят чувствовать себя сексуальными, уверенными и сильными, — заявила Меган Фокс во время участия в кампании компании.

Актриса любит одежду не только от своих знакомых — зимой 2022 года Меган Фокс появилась в комбинезоне украинского бренда Cultnaked на одном из мероприятий. Звезда опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным Machine Gun Kelly и достаточно провокационно его пописала.