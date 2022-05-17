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Персони

Вирізала дірку: Меган Фокс понівечила дорогий костюм заради сексу

17 Травня 2022, 10:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Меган Фокс
Джерело: Getty Images

Відома акторка та модель Меган Фокс зіпсувала дорогий комбінезон, щоб зайнятися коханням з Machine Gun Kelly.

На сторінці Меган з’явився фрагмент листування з її стилістом, де вона цікавиться вартістю вбрання для вечірки Billboard Music Awards.

– Цей костюм дорогий? Ми щойно вирізали дірку в районі промежини, щоб зайнятися сексом, – заявила Меган.

Стилістка Мейв Рейлі жартома відповіла, що ненавидить Меган Фокс, але зашиє костюм.

Днями відбулася престижна музична премія Billboard Music Award, де виступив коханий Меган – музикант Machine Gun Kelly. На гучний захід Фокс з’явилася у синьому комбінезоні, про що свідчить фотосет зірки.

Меган постійно з’являється на публіці разом зі своїм коханим. Про те, що зірки зустрічаються, стало відомо у червні 2020 року – тоді репер в Instagram підтвердив чутки. Вже в січні 2022 року сама Фокс заявила, що вони заручені.

Тріумфатором на премії Billboard Music Awards 2022 стала американська співачка Олівія Родріго, яка здобула нагороди у семи номінаціях. Артистом року став репер Дрейк – його визнали найкращим у п’яти категоріях. Легендарний музикант The Weeknd отримав лише одну нагороду – як найкращий R&B-співак.

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Теги
Billboard Music Awards, Меган Фокс
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