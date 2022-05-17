В 2023 году состав профессионального жюри Украины для участия в Евровидении будут определять украинцы открытым голосованием.

Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий.

— Мы сделаем open-call, чтобы все желающие могли предложить ту или иную кандидатуру, которая, на их взгляд, имеет опыт и вес в этой сфере. После этого сделаем голосование на сайте, и соответственно, после завершения голосования, после согласования ЕЯС (Европейский языковой союз, который организовывает Евровидение, — Ред.) будет сформировано профессиональное жюри, которое примет участие в голосовании на Евровидении в следующем году, — сказал Чернотицкий в эфире общенационального телеэфира.

Председатель правления НОТУ добавил, что для Украины в проведении Евровидения 2023 очень важным будет фактор безопасности.

– Я бы очень хотел, и сделаю для этого все возможное, чтобы Евровидение прошло в Украине. Если для других стран проведение Евровидения — это вопрос инфраструктуры и финансов, то, безусловно, для Украины очень важным и, пожалуй, определяющим будет фактор безопасности, — сказал он.

Напомним, что после финала Евровидения 2023 в сети разгорелся скандал по поводу решения жюри Украины, которое не отдало Польше и Литве ни одного балла. В то же время зрители Украины поставили этим странам максимальные 12 баллов.