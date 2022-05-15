У фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022 року перемогла Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Не лише наша країна, а й уся Європа рада таким результатам.

Однак у мережі назріває скандал через несподіване рішення журі України, яке не віддало Польщі жодного балу. Водночас глядачі України поставили країні-сусіду максимальні 12 балів.

Подробиці інциденту

Окрім глядачів, свої оцінки на Євробаченні виставляє і журі від кожної країни – учасниці конкурсу. Цього разу Україну просто засипали балами. Максимальні 12 балів за виступ Kalush Orchestra віддали Польща, Молдова, Латвія, Румунія, Литва. 10 балів – Німеччина та Ісландія.

Водночас Польща від України отримала 0 балів.

Реакція мережі

Журналіст Василь Крутчак вважає, що українцям є що сказати членам журі, які голосували від імені України.

Український поет Юрій Рибчинський вирішив взяти ініціативу у свої руки і вибачився перед Польщею “через зневагу нашого журі до представника братнього народу!”.

Дружина міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса Лідія також не приховувала свої емоції щодо рішення суддів. Вона додала, що відчуває сором.

Український ведучий та шоумен Василь Жупник вирішив не мовчати про неприємний інцидент. Він назвав рішення журі “ложкою дьогтю” і додав, що п’ять людей – це не вся українська нація.

За кого голосували журі від України

За даними сайту Євробачення, п’ятірка суддів віддала 12 балів Великій Британії, 10 – Португалії, 8 – Нідерландам, 7 – Греції, 6 – Швейцарії, 5 – Азербайджану, 4 – Швеції, 3 – Австралії, 2 – Армені, 1 – Чехії.

Склад журі

Від України у його складі були:

український продюсер Вадим Лисиця як голова журі;

співак Андрій Капраль;

співачка Ірина Федишин;

диригент Андрій Яцків;

кінокритик Лук’ян Галкін.

У мережі активно критикують суддів від України, і дехто з них вже відреагував на скандал. Так, Ірина Федишин заявила, що поставила Польщі 10 балів, прикріпивши лист для оцінок з Євробачення 2022 року.

Також відповів і Вадим Лисиця – він заявив, що Польща та інші країни отримали оцінки, які виставили члени журі.

Перемогу України на Євробаченні 2022 року активно обговорювали не лише жителі нашої країни, а й росіяни. Вони всіляко намагаються применшити важливість конкурсу, а також звинувачують захід у заполітизованості.