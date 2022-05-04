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Ти, як Україна, можеш усе! Потап зворушливо привітав Каменських із днем народження

4 Травня 2022, 10:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ти, як Україна, можеш усе! Потап зворушливо привітав Каменських із днем народження
Джерело: Настя Каменських

Музичний продюсер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) привітав свою дружину, співачку Настю Каменських з днем ​​народження. Сьогодні, 4 травня, артистка відзначає ювілей – 35 років.

В Instagram Потап оприлюднив портрет Насті, під яким залишив зворушливе привітання. Продюсер зазначив, що для нього артистка найкрасивіша жінка у світі, якою він пишається.

– Я так пишаюся тобою, твоєю силою та неймовірною красою! Ти, як Україна, можеш все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва, ти моя мрія, мій партер, моя підтримка, мій друг, моя пісня! У ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала ангелом світу, який несе український прапор свободи, – написав Олексій.

Він подякував долі за те, що звела його з Настею.

– Я дуже вдячний долі, що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе, моє сонечко, дуже люблю. Із днем ​​народження, – завершив Потап своє привітання.

Раніше Каменських зізналася, де під час війни перебуває Потап. Артистка сказала, що він за кордоном, і вони разом намагаються розповідати усьому світу правду про війну в Україні.

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Теги
День народження, Настя Каменських, Потап
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