Музыкальный продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) поздравил свою жену, певицу Настю Каменских с днем рождения. Сегодня, 4 мая, артистка отмечает юбилей — 35 лет.

В Instagram Потап обнародовал портрет Насти, под которым оставил трогательное поздравление. Продюсер отметил, что для него артистка самая красивая женщина в мире, которой он гордится.

— Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты, как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партер, моя поддержка, мой друг, моя песня! В эти сложные времена для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, несущим украинский флаг свободы, — написал Алексей.

Он поблагодарил судьбу за то, что свела его с Настей.

— Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Я люблю тебя, мое солнышко, очень сильно люблю. С днем рождения, — завершил Потап свое поздравление.

Ранее Каменских призналась, где во время войны находится Потап. Артистка сказала, что он за границей и они вместе пытаются рассказывать всему миру правду о войне в Украине.