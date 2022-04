Українська співачка Настя Каменських (NK) відкрила церемонію Latin American Music Awards номером на підтримку України.

Артистка виконала пісню Where is the love разом із The Black Eyed Peas, Ozuna, Farruko, Chiquis та іншими латиноамериканськими зірками, закликаючи до миру.

Під час виступу на екранах позаду транслювалися кадри російсько-української війни. Сама Настя в руках тримала прапор України.

Також Каменських виступила з промовою, наголосивши, що кожна нація має право жити незалежно.

– Кожне місто має право на повну безпеку. Всі ми маємо право жити під мирним небом. Ми всі маємо право на щастя та свободу. І це те, за що Україна бореться зараз. Це те, про що ми просимо вас. Захистити нас, підтримуючи Україну. Саме зараз те, що відбувається в моїй країні, це не просто страшна війна. Росія робить геноцид проти українців. І це не повинно залишитись безкарним, – сказала артистка.

Вона відзначила красу України, а також щирість та простоту нашого народу.

– Maluma зібрав величезний Палац спорту в Києві… Rosalia знімала свій відеокліп у Києві та працювала з українським продакшеном. Bad Bunny… Діти слухають твою музику, коли їдуть в авто. Вони не розуміють жодного слова, але вони почуваються добре в той момент, тому що музика не має меж, – додала Каменських.

Наразі українці замість музики слухають вибухи. Співачка закликала не дозволити війні в Україні стати чимось звичайним. Вона попросила не забувати про нашу країну, говорити про неї та підтримувати.

– У свободи зараз інше ім’я. Свобода – це Україна. Слава Україні! – сказала Настя.

Раніше Настя Каменських написала пісню, яку присвятила Україні. Трек наголошує на силі українського народу.

За словами артистки, це її внесок у те, щоб підняти дух співвітчизників.