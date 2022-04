Співачка Настя Каменських зізналася, що її чоловік Потап зараз перебуває за кордоном. Вони разом намагаються розповідати усьому світу правду про війну в Україні.

На особистій сторінці в Instagram артистка оприлюднила спільне фото з церемонії нагородження Latin American Music Awards 2022 у Лас-Вегасі.

– Вірю, що зараз наша головна місія — це робити те, що в нас найкраще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати і співати пісні, які почують у всьому світі. Я дуже вдячна, що ми з Льошою мали можливість на LatinAMAs у США гордо тримати наш прапор і розповісти про ситуацію в наших українських містах, привернути увагу до проблеми миру в Україні, – написала Каменських.

Зазначимо, що 22 квітня Настя Каменських відкрила церемонію Latin American Music Awards номером на підтримку України.

Артистка виконала пісню Where is the love разом із The Black Eyed Peas, Ozuna, Farruko, Chiquis та іншими латиноамериканськими зірками, закликаючи до миру. Під час виступу на екранах позаду транслювалися кадри російсько-української війни.

Варто додати, що з початку війни Потап виступав на підтримку України у соціальних мережах. Він викривав фейки російської пропаганди, але не говорив про своє місцеперебування.