Ведучий Микола Сєрга відреагував на скандал, який зараз розгорається довкола продюсера Юрія Бардаша.

Артист оприлюднив відеозвернення, підписавши його – Ти сєпар, Юрка, зазначивши, що не варто звинувачувати Бардаша у зраді, оскільки той ніколи не був частиною українського народу.

– Чи є Юрко українцем? Частиною українського народу? Хто такий взагалі українець? Людина, яка втекла від війни одразу ж як запахло смаженим і коли треба було обирати між совістю та угодніцтвом? Дії якого пересічені злістю та ненавистю? – запитав Сєрга.

Згадав він і про те, як Бардаш бив свою ескдружину, співачку Луну (справжнє ім’я – Христина Герасимова). Артист зазначив, що чоловік, який піднімає руку на жінку, не може бути українцем.

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– Це типовий росіянин. Патріот своєї країни та свого народу. Тож, Юро, є прямі рейки з Тбілісі до РФ, – додав Микола.

Після цього він прочитав вірш, наголосивши, що думка продюсера – пляма на простирадлі.

Нагадаємо, продюсер із початком повномасштабної війни відсиджується в Грузії. Якийсь час Бардаш мовчав, проте згодом порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Також він критикує фразу – Україна понад усе і називає себе російською людиною.

Згодом дружина Бардаша, модель Єлизавета відхрестилася від заяв продюсера, зазначивши, що ми всі помиляємось у людях.

Фото: Микола Сєрга