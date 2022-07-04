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Ти сєпар, Юрко! Коля Сєрга про проросійську позицію Бардаша

4 Липня 2022, 09:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ти сєпар, Юрко! Коля Сєрга про проросійську позицію Бардаша

Ведучий Микола Сєрга відреагував на скандал, який зараз розгорається довкола продюсера Юрія Бардаша.

Артист оприлюднив відеозвернення, підписавши його – Ти сєпар, Юрка, зазначивши, що не варто звинувачувати Бардаша у зраді, оскільки той ніколи не був частиною українського народу.

– Чи є Юрко українцем? Частиною українського народу? Хто такий взагалі українець? Людина, яка втекла від війни одразу ж як запахло смаженим і коли треба було обирати між совістю та угодніцтвом? Дії якого пересічені злістю та ненавистю? – запитав Сєрга.

Згадав він і про те, як Бардаш бив свою ескдружину, співачку Луну (справжнє ім’я – Христина Герасимова). Артист зазначив, що чоловік, який піднімає руку на жінку, не може бути українцем.

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– Це типовий росіянин. Патріот своєї країни та свого народу. Тож, Юро, є прямі рейки з Тбілісі до РФ, – додав Микола.

Після цього він прочитав вірш, наголосивши, що думка продюсера – пляма на простирадлі.

Нагадаємо, продюсер із початком повномасштабної війни відсиджується в Грузії. Якийсь час Бардаш мовчав, проте згодом порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Також він критикує фразу – Україна понад усе і називає себе російською людиною.

Згодом дружина Бардаша, модель Єлизавета відхрестилася від заяв продюсера, зазначивши, що ми всі помиляємось у людях.

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Фото: Микола Сєрга

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Коля Сєрга Юрій Бардаш
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