Ведущий Николай Серга отреагировал на скандал, который сейчас разгорается вокруг продюсера Юрия Бардаша.

Артист обнародовал видеообращение, подписав его — Ты сепар, Юрка, отметив, что не стоит винить Бардаша в предательстве, поскольку тот никогда не был частью украинского народа.

— Является ли Юра украинцем? Частью украинского народа? Кто такой вообще украинец? Человек, который сбежал от войны сразу же как запахло жареным и когда нужно было выбирать между совестью и угодничеством? Действия которого пересечены злобой и ненавистью? — задался вопросами Серга.

Вспомнил он и о том, как Бардаш избивал свою эск-супругу, певицу Луну (настоящее имя — Кристина Герасимова). Артист отметил, мужчина, который поднимает руку на женщину, не может быть украинцем.

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— Это типичный россиянин. Патриот своей страны и своего народа. Так что, Юра, есть прямые рельсы из Тбилиси в РФ, — добавил Николай.

После он прочитал стихотворение, подчеркнув, что мнение продюсера — пятно на простыне.

Напомним, продюсер с началом полномасштабной войны отсиживается в Грузии. Какое-то время Бардаш молчал, однако позже сравнил Украину с нацистской Германией. Также он критикует фразу — Україна понад усе и называет себя русским человеком.

После жена Бардаша, модель Елизавета открестилась от заявлений продюсера, отметив, что мы все ошибаемся в людях.

Фото: Николай Серга