Американська співачка та акторка Кеті Перрі ніжно привітала свого коханого, актора Орландо Блума з днем ​​народження. Чоловікові сьогодні, 13 січня, виповнилося 45 років.

Зворушливе послання батькові своєї доньки артистка залишила в Instagram. Перрі описала Орландо як найдобрішого, найглибшого, душевного, сексуального і сильного чоловіка, якого вона знає. А також побажала йому щастя. Привітання зірка супроводила архівними фото та відео Блума.

– Дякую за те, що ти мій компас, непохитний якір, за те, що приносиш із собою так багато радості. Ти – любов і світло всього мого життя. Я дякую своїй щасливій зірці за тебе і нашу улюблену Діду, – написала Кеті.

Підписників Кеті зворушило її привітання, тому вони вирішили приєднатися та залишити Орландо теплі слова.

Це дуже мило.

Будьте щасливі та бережіть одне одного!

Останнє відео заслуговує на особливу увагу.

Немає слів, одні емоції.

З днем ​​народження, Орландо! – пишуть користувачі мережі.

Закохані разом із початку 2016 року. 14 лютого 2019 року Орландо Блум зробив Кеті Перрі пропозицію стати його дружиною. У серпні 2020 року у пари народилася донька Дейзі Дав.

Згодом з’явилася інформація, що Кеті Перрі та Орландо Блум таємно одружилися. Під час відпочинку на Гаваях папараці сфотографували співачку із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

Орландо – успішний голлівудський актор. Йому вдалося здобути всесвітню популярність і завоювати любов глядачів. П’ять найкращих фільмів із Орландо Блумом – дивіться на Фактах ICTV.