Сьогодні, 13 січня, голлівудський актор Орландо Блум відзначає день народження. Зірці виповнилося 45 років.

За свою акторську кар’єру Орландо зіграв у понад 50 фільмах. Йому вдалося отримати всесвітню популярність та здобути любов глядачів.

З нагоди дня народження актора Факти ICTV вирішили згадати 5 найкращих фільмів, в яких брав участь Орландо Блум.

Трилогія Володар перснів

Трилогія Володар перснів здобула 17 премій Оскар, а також принесла всесвітню славу всьому акторському складу та Новій Зеландії. За сюжетом, гобіт на ім’я Фродо повинен відправитися в Мордор для того, щоб знищити перстень всевладдя.

Серйозна робота над фільмом потребувала великої віддачі з боку всієї знімальної групи і, звичайно, самих акторів. Для ролі Леголаса Орландо Блум протягом двох місяців вчився стріляти з лука. Хоробрий актор самостійно виконував усі трюки у фільмі, через що отримав травму, зламавши ребро.

Пірати Карибського моря

Серія фільмів про піратів стала знаковою в кар’єрі Орландо Блума. Він зіграв сина одного з піратів – Вілла Тернера.

Все почалося з першої частини Прокляття Чорної перлини, яка вийшла ще у 2003 році. Пірати, очолювані Гектором Барбоссою, викрали в місті Порт-Роял дочку губернатора Елізабет. Їм потрібна її кров для проведення важливого ритуалу. Молодий коваль Вілл Тернер кидається її рятувати, прихопивши з в’язниці в помічники небезпечного і дивакуватого пірата Джека Горобця.

Троя

Після зіркових фільмів Блум взявся за роль Паріса в епічному фільмі Троя. За сюжетом, він із Гектором приїжджає до Спарти з місією миру, але герой Блума настільки закохується в прекрасну Єлену, що вирішує викрасти її та відвезти до Трої. Наслідки цього вчинку виявилися жахливими, оскільки почалася війна.

Орландо зізнавався, що найцікавішим у ролі було прослідкувати перетворення егоїстичного юнака на справжнього воїна, який готовий відповідати за свої вчинки. Як на вегетаріанця, захисника тварин і зірку, що славиться найдобрішим характером у Голлівуді, роль негативного персонажа далася Блуму нелегко.

Царство небесне

За сюжетом картини, юний зброяр Беліан після смерті своєї дружини повинен тікати з країни. Волею долі він очолює загін хрестоносців і вирушає до Єрусалиму.

У роботі над картиною Орландо Блуму знову довелося продемонструвати серйозну фізичну підготовку. Для ролі лицаря актор був змушений збільшити м’язову масу, після шести місяців тренувань він набрав дев’ять кілограмів. Під час однієї з батальних сцен Блум зазнав серйозної травми руки, а пізніше захворів на серйозну форму грипу і пролежав цілий місяць.

Елізабеттаун

У цьому фільмі Орландо Блум зіграв талановитого дизайнера Дрю, який переживає досить складний період у житті. Припустившись невеликої помилки, чоловік втрачає роботу в перспективній компанії, а згодом розлучається з дівчиною.

Дрю думає, що життя зруйноване, і хоче накласти на себе руки. Трагічна новина про смерть батька змушує дизайнера летіти в Елізабеттаун, а ця поїздка неочікувано змінює життя Дрю.