Американская певица и актриса Кэти Перри нежно поздравила своего возлюбленного, актера Орландо Блума с днем рождения. Мужчине сегодня, 13 января, исполнилось 45 лет.
Трогательное послание отцу своей дочери артистка оставила в Instagram. Перри описала Орландо как самого доброго, глубокого, душевного, сексуального и сильного мужчину, которого она знает. А также пожелала ему счастья. Поздравление звезда сопроводила архивными фото и видео Блума.
— Спасибо за то, что ты мой компас, непреклонный якорь, за то, что приносишь с собой так много радости. Ты – любовь и свет всей моей жизни. Я благодарю свою счастливую звезду за тебя и нашу любимую Диду, — написала Кэти.
Подписчиков Кэти умилило ее поздравление, поэтому они решили присоединится и оставить Орландо теплые слова.
- Это очень мило.
- Будьте счастливы и берегите друг друга!
- Последнее видео заслуживает особого внимания.
- Нет слов, одни эмоции.
- С днем рождения, Орландо! — пишут пользователи сети.
Влюбленные вместе с начала 2016 года. 14 февраля 2019 года Орландо Блум сделал Кэти Перри предложение стать его женой. В августе 2020 года у пары родилась дочь Дэйзи Дав.
Позже появилась информация, что Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились. Во время отдыха на Гавайях папарацци сфотографировали певицу с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.
Орландо — успешный голливудский актер. Ему удалось получить всемирную известность и завоевать любовь зрителей. Пять лучших фильмов с Орландо Блумом — смотрите на Фактах ICTV.