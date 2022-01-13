Американская певица и актриса Кэти Перри нежно поздравила своего возлюбленного, актера Орландо Блума с днем рождения. Мужчине сегодня, 13 января, исполнилось 45 лет.

Трогательное послание отцу своей дочери артистка оставила в Instagram. Перри описала Орландо как самого доброго, глубокого, душевного, сексуального и сильного мужчину, которого она знает. А также пожелала ему счастья. Поздравление звезда сопроводила архивными фото и видео Блума.

— Спасибо за то, что ты мой компас, непреклонный якорь, за то, что приносишь с собой так много радости. Ты – любовь и свет всей моей жизни. Я благодарю свою счастливую звезду за тебя и нашу любимую Диду, — написала Кэти.

Подписчиков Кэти умилило ее поздравление, поэтому они решили присоединится и оставить Орландо теплые слова.

Это очень мило.

Будьте счастливы и берегите друг друга!

Последнее видео заслуживает особого внимания.

Нет слов, одни эмоции.

С днем рождения, Орландо! — пишут пользователи сети.

Влюбленные вместе с начала 2016 года. 14 февраля 2019 года Орландо Блум сделал Кэти Перри предложение стать его женой. В августе 2020 года у пары родилась дочь Дэйзи Дав.

Позже появилась информация, что Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились. Во время отдыха на Гавайях папарацци сфотографировали певицу с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Орландо — успешный голливудский актер. Ему удалось получить всемирную известность и завоевать любовь зрителей. Пять лучших фильмов с Орландо Блумом — смотрите на Фактах ICTV.