Американський актор Орландо Блум продемонстрував екстремальну морську прогулянку поруч із акулою.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив ролик, на якому без будь-якого захисного спорядження гребе по воді, сидячи на дошці. Водночас поряд з актором пливе велика біла акула.

– Паддлбордінг з великою білою акулою. Коли страх стає твоїм другом, – підписав відео Орландо.

Ролик був знятий біля берегів Малібу в американському штаті Каліфорнія. Шанувальників Орландо Блума вразила його сміливість та відчайдушність.

Вау! Це неймовірно.

Ти шалений!

Це безумство!

Друже, будь у безпеці.

Хотілося б бути ближчим до морського життя, але не так!

Це нереальний досвід.

Тішуся за тебе. Цього ти точно ніколи не забудеш! – пишуть у коментарях.

Нещодавно Орландо Блум вразив шанувальників оголеними фото на відпочинку. Він позував на озері, яке розташоване на острові Капрі (Італія).

На одній із світлин Орландо постав повністю оголеним, стоячи спиною до камери на тлі водойми та людей. Свої сідниці він приховав смайликом у вигляді персика.

Нагадаємо, Орландо Блум перебуває у шлюбі з американською співачкою Кеті Перрі. Пара виховує однорічну дочку Дейзі. Також у актора є 10-річний син від супермоделі Міранди Керр.

Блум здобув популярність завдяки участі у таких фільмах як Пірати Карибського моря та Володар перснів.