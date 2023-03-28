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Ти – герой і в реальному житті. Кеті Перрі підтримала візит Орландо Блума в Україну

28 Березня 2023, 08:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ти – герой і в реальному житті. Кеті Перрі підтримала візит Орландо Блума в Україну
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Кеті Перрі підтримала візит свого чоловіка, голлівудського актора Орландо Блума в Україну.

Так, Кеті зробила репост відео зустрічі Орландо з президентом Володимиром Зеленським. На ньому вони обговорюють те, як війна зруйнувала життя наших дітей, і напрямки, в яких працюватиме Unicef.

Під роликом також ідеться про зруйновані та пошкоджені школи України і те, в яких умовах зараз мають навчатися школярі.

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– Я так пишаюся роботою, яку ти робиш разом із Unicef, коханий. Ти – герой і в реальному житті, – прокоментувала відео Кеті.

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Раніше ми писали про те, що Орландо Блум приїхав в Україну. Він відвідав міста Київ та Ірпінь, де побував в одній зі шкіл, а також село Демидів, де побачив страшні наслідки війни.

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