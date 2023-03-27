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Мама Орландо Блума вивчила гімн України і передала послання Зеленському

27 Березня 2023, 15:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Орландо Блум
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Орландо Блум зізнався, що його мама вивчила гімн України, проте співає його англійською. Також вона передала послання для президента Володимира Зеленського.

Про це стало відомо з Instagram радниці з питань комунікацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Дар’ї Зарівної. Так, вона оприлюднила фото, на якому зображений актор, Зеленський і Єрмак.

Орландо Блум

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– Тут Орландо Блум розповідає, що його мама вивчила гімн України і тепер співає його англійською. І що сказала йому: – Якщо побачиш президента Зеленського, передай, що вони обов’язково повинні перемогти, – поділилася Дар’я.

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Раніше ми писали про те, що Орландо Блум приїхав в Україну. Він відвідав міста Київ та Ірпінь, де побував в одній зі шкіл, а також село Демидів, де побачив страшні наслідки війни.

Теги
Володимир Зеленський Орландо Блум Підтримка України
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