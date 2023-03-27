Голлівудський актор Орландо Блум зізнався, що його мама вивчила гімн України, проте співає його англійською. Також вона передала послання для президента Володимира Зеленського.

Про це стало відомо з Instagram радниці з питань комунікацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Дар’ї Зарівної. Так, вона оприлюднила фото, на якому зображений актор, Зеленський і Єрмак.

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– Тут Орландо Блум розповідає, що його мама вивчила гімн України і тепер співає його англійською. І що сказала йому: – Якщо побачиш президента Зеленського, передай, що вони обов’язково повинні перемогти, – поділилася Дар’я.

Раніше ми писали про те, що Орландо Блум приїхав в Україну. Він відвідав міста Київ та Ірпінь, де побував в одній зі шкіл, а також село Демидів, де побачив страшні наслідки війни.