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Дітям потрібно повернути дитинство: Орландо Блум відвідав Україну вперше за 7 років

26 Березня 2023, 12:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дітям потрібно повернути дитинство: Орландо Блум відвідав Україну вперше за 7 років
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Орландо Блум приїхав в Україну, щоб зустрітися з дітьми в умовах війни. Артист заявив, що це перший його візит до нашої незалежної країни за 7 років.

Про це Орландо розповів в Instagram.

Так, актор відвідав Україну в якості після доброї волі UNICEF.

Зараз дивляться

– Сьогодні я прибув в Україну для своєї першої поїздки з 2016 року. Я ніколи б не очікував, що війна загострилася по всій країні відтоді, як я був там, – почав свою думку Блум.

Він відвідав центр проєкту Spilno, де надають соціальну підтримку дітям – таких центрів в Україні понад 180. У них діти можуть гратися, і навіть навчатися.

– Той центр, який я відвідала сьогодні, був побудований глибоко в метро, щоб забезпечити безпеку. Щодня на кілька годин батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей і дати їм можливість погратися в ігри та просто побути дітьми. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство, – заявив Блум.

Орландо зустрічався з українськими біженцями в Молдові 2022 року. Артист додав, що багато дітей не розуміли, що таке війна і чому вони повинні покинути свої будинки, залишивши колишнє життя. Також артист заявив, що світ має зробити все, щоб війна не вкрала у нового покоління їхнє майбутнє.

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Війна в Україні Орландо Блум
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