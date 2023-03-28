Американская певица Кэти Перри поддержала визит своего мужа, голливудского актера Орландо Блума в Украину.

Так, Кэти сделала репост видео встречи Орландо с президентом Владимиром Зеленским. На нем они обсуждают то, как война разрушила жизни наших детей и направления, в которых будет работать Unicef.

Под роликом также говорится о разрушенных и поврежденных школах Украины, и то, в каких условиях сейчас должны учиться школьники.

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— Я так горжусь работой, которую ты делаешь вместе с Unicef, любимый. Ты – герой и в реальной жизни, — прокомментировала видео Кэти.

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Напомним, недавно стало известно, что Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил города Киев и Ирпень, где побывал в одной из школ, а также село Демидов, где увидел страшные последствия войны.