2022 рік ще не розпочався, але справжні фани вже скуповують квитки на майбутні фестивалі, яких буде вдосталь. Загалом кожен зможе знайти для себе притулок однодумців. Ми зібрали топ-5 найбільших фестивалів України, які встигли хоча б частково презентувати лайнап.

Варто зазначити, що, найімовірніше, всі фестивалі відбуватимуться за карантинними правилами. Тобто без сертифіката про вакцинацію вас просто не пустять.

Також у вартість квитка найчастіше входить лише розважальна програма, а ось їжа, напої, додаткові розваги (спортивні активності, атракціони, кемпінг, парковання) оплачуються окремо.

Крім того, враховуйте, що дітям до 18 років самостійний вхід на фестивалі закритий, тому доведеться йти лише у супроводі когось із дорослих.

Atlas Weekend 2022

Місце: ВДНГ (Київ)

Час: 7 липня 14.00 – 10 липня 23.59

Ціни на квитки: 1 300 – 7 650 грн

У новому році організатори фестивалю обіцяють потішити фанатів виступом американського гурту Twenty One Pilots. До речі, хлопці з Огайо мали виступити ще у 2019 році, але тоді карантин завадив. Також готується сет від Placebo.

Особливо Atlas Weekend захочуть відвідати любителі міксу року з класикою, тому що в Україну приїдуть гурти Within Temptation та Apocalyptica.

Крім того, одним із хейдлайнерів буде британець Tom Grennan.

Вартість квитків залежить від кількох факторів: зона фестивалю (vip або звичайна), лайнап, кількість днів. Квитки на один фестивальний день коштуватимуть від 1 300 – 1 700 грн. На три дні – 3 тис. грн. А ось квиток на всі дні фестивалю коштуватиме від 3 400 грн.

Zaxidfest 2022

Місце: село Родатичі (Львівська область)

Час: 25 – 28 червня

Ціни на квитки: 1 600 грн

У перший день фестивалю очікується виступ британського романтика Passenger. Також у цей день концерт дасть культовий метал-гурт Sepultura.

На жаль, з лайнапу поки що все. Але найчастіше там виступають таки рок-команди.

Ціна на всі квитки однакова – 1 600 грн. А ось за кемпінг та парковку доведеться доплатити від 550 грн.

Файне місто 2022

Місце: іподром за 7 км від Тернополя

Час: 28 липня – 1 серпня

Ціни на квитки: 1 600 грн

Організатори вже оголосили лайнап фестивалю. В Україні виступить ціла низка рок-команд, зокрема While She Sleeps, Alestorm, Perturbator, Lord Of The Lost.

Ціна на всі квитки однакова – 1 600 грн. За кемпінг та парковку доведеться доплатити від 250 грн.

UPark Festival 2022

Місце: Sky Family Park (Київ)

Час: 19.06.; 10-11.07; 15-17.07

Ціни на квитки: від 1 649 грн

UPark Festival привезе в Україну цілу низку вже легендарних колективів. Зокрема, металістів порадують виступи Slipknot та Five Finger Death Punch.

Також публіку буде розгойдувати гурт, який зробив наші 2000-ті. Йдеться про Sim-41.

Читайте також: Іггі Поп вперше виступить в Україні на фестивалі UPark 2022

Крім того, очікуються сети від Bullet for My Valentine, My Chemical Romance. І як вишенька на тортику – Gorillaz.

Варто враховувати, що формат фестивалю не зовсім зручний, тому що він проходитиме з розривом. Перша порція року до нас приїде 19 червня, друга – з 10 до 11 липня, а третя – з 15 до 17 липня. Загалом в один день буде лише три-чотири сети.

Leopolis Jazz Fest 2022

Один з найбільших фестивалів в Україні – Leopolis Jazz Fest. Може, комусь здасться дивним, але джазова музика дуже популярна, а багато хто цінує її саме у живому виконанні. Ба більше, український Leopolis Jazz Fest – одна з найбільших джазових подій у Європі.

Організатори Leopolis Jazz Fest 2022 досі не опублікували лайнап. Квитків також у продажу досі немає. Проте організатори вже зробили анонс, що фестиваль у 2022 році відбудеться.