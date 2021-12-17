Американський рок-вокаліст Іггі Поп (Iggy Pop) вперше виступить в Україні. 72-річна легенда панк-року постане перед глядачами на фестивалі UPark 2022.

Іггі Поп відвідає Україну влітку 2022 року – у п’ятницю, 15 липня.

– Цей день неможливо пропустити, приходь і зарядися шаленою енергетикою хрещеного батька панк-року, – повідомили організатори фестивалю.

Разом із ним цього дня виступатимуть також рок-гурти Gogol Bordello та Frank Carter & The Rattlesnakes.

Шанувальники Іггі Попа в захваті від новини і з нетерпінням чекають на приїзд артиста в Україну.

Дуже несподівано та приємно. Дякую, UPark!

Слухайте, та це взагалі фестиваль мрії. Стільки артистів, яких я давно хочу почути, і всі в Києві наступного літа!

Цікаво, чи відбудеться цього року. Досі лежить квиток, куплений на фестиваль 2020 року.

Вмієте здійснювати мрії!

Ого! Нічого собі!

Тепер не можна пропустити.

Ого! Батько панк-року! Дочекалися! – пишуть користувачі мережі.

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Фестиваль UPark через пандемію коронавірусу скасовували двічі – у 2020 та 2021 роках. Раніше організатори повідомляли, що всі придбані квитки залишаються дійсними на 2022 рік.

Концерти на фестивалі відбудуться 10, 11, 15, 16 та 17 липня. На них виступлять Fever 333, Bullet for My Valentine та інші. Організатори поступово оголошують зірок, які з’являться перед глядачами.