2022 год еще не начался, но истинные фаны уже скупают билеты на предстоящие фестивали, которых будет предостаточно. В целом, каждый сможет найти для себя пристанище единомышленников. Однако мы собрали топ-5 самых крупных фестивалей Украины, которые успели хотя бы частично презентовать лайнап.

Стоит отметить, что, скорее всего, все фестивали будут проходить строго по карантинным правилам. То есть без сертификата о вакцинации вас просто не пустят.

Также в стоимость билета чаще всего входит только развлекательная программа, а вот еда, напитки, дополнительные развлечения (спортивные активности, аттракционы, кемпинг, парковка) оплачиваются отдельно.

Кроме того, учитывайте, что детям до 18 лет самостоятельный вход на фестивали закрыт, поэтому придется идти только в сопровождении кого-то из взрослых.

Atlas Weekend 2022

Место: ВДНГ (Киев)

ВДНГ (Киев) Время: 7 июля 14.00 — 10 июля 23.59

7 июля 14.00 — 10 июля 23.59 Цены на билеты: 1 300 — 7 650 грн

В новом году организаторы фестиваля обещают порадовать фанатов выступлением американской группы Twenty One Pilots. Кстати, парни из Огайо должны были выступить еще в 2019 году, но тогда карантин помешал. Также готовится сет от Placebo.

Особенно Atlas Weekend захотят посетить любители микса рока с классикой, так как в Украину приедут группы Within Temptation и Apocalyptica.

Кроме того, одним из хейдлайнеров будет британец Tom Grennan.

Стоимость билетов зависит от нескольких фактов: зона фестиваля (vip или обычная), лайнап, количество дней. Билеты на один фестивальный день обойдутся от 1 300 — 1 700 грн. На три дня — 3 тыс. грн. А вот билет на все дни фестиваля обойдется от 3 400 грн.

Zaxidfest 2022

Место: село Родатичи (Львовская область)

село Родатичи (Львовская область) Время: 25 — 28 июня

25 — 28 июня Цены на билеты: 1 600 грн

В первый день фестиваля ожидается выступление британского романтика Passenger. Также в этот день концерт даст культовая метал-группа Sepultura.

К сожалению, по лайнапу пока все. Но чаще всего там выступают все таки рок-команды.

Цена на все билеты одна — 1 600 грн. А вот за кемпинг и парковку придется доплатить от 550 грн.

Файне місто 2022

Место: ипподром в 7 км от Тернополя

ипподром в 7 км от Тернополя Время: 28 июля — 1 августа

28 июля — 1 августа Цены на билеты: 1 600 грн

Организаторы уже обьявили лайнап фестиваля. В Украине выступит целый ряд рок-команд, в частности While She Sleeps, Alestorm, Perturbator, Lord Of The Lost.

Цена на все билеты одна — 1 600 грн. За кемпинг и парковку придется доплатить от 250 грн.

UPark Festival 2022

Место: Sky Family Park (Киев)

Sky Family Park (Киев) Время: 19.06.; 10-11.07.; 15-17.07.

19.06.; 10-11.07.; 15-17.07. Цены на билеты: от 1 649 грн

UPark Festival привезет в Украину целый ряд уже легендарных коллективов. В частности, металистов порадуют выступления Slipknot и Five Finger Death Punch.

Также публику будет раскачивать группа, которая сделала наши 2000-е. Речь идет о Sim-41.

Читайте также: Игги Поп впервые выступит в Украине на фестивале UPark 2022

Кроме того, ожидаются сеты от Bullet for My Valentine, My Chemical Romance. И как вишенка на тортике — Gorillaz.

Стоит учитывать, что формат фестиваля не совсем удобный, так как он будет проходить с разрывом. Первая порция рока нас ожидает 19 июня, вторая — с 10 по 11 июля, а третья — с 15 по 17 июля. Всего в один день будет только три-четыре сета.

Leopolis Jazz Fest 2022

Один из самых крупных фестивалей в Украине — Leopolis Jazz Fest. Может, кому-то покажется странным, но джазовая музыка очень популярна, а многие ценят ее именно в живом исполнении. Более того, украинский Leopolis Jazz Fest — одно из самых крупных джазовых событий в Европе.

Организаторы Leopolis Jazz Fest 2022 все еще не опубликовали лайнап. Билетов также в продаже еще нет. Однако организаторы уже сделали анонс, что фестиваль в 2022 году состоится.