Співачка Ірина Федишин поділилася своєю реакцією на ЛГБТ-учасників Євробачення. У 2022 році артистка була однією із суддів українського професійного журі міжнародного пісенного конкурсу.

Ні для кого не секрет, що виконавиця не поділяє бачення людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Своєю чергою конкурс Євробачення є важливою частиною ЛГБТ-культури, а серед його переможців є травесті, геї, лесбійки та бісексуали.

На Євробаченні 2022 також були учасники з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, наприклад, представник Ізраїлю Майкл Бен Девід.

Ірина каже, що абстрагувалась від цього, оскільки не розуміє ЛГБТ-спільнот.

– Для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Це їхнє життя і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається, ми всі відповідатимемо перед Богом. Я духовна людина і чітко знаю, що це тяжкий гріх. Але кожен робить висновки, ми всі є різними. Ми не святі, всі грішать. Вам подобається себе руйнувати – руйнуйте, – наголосила Федишин.

Вона додала, що на Євробаченні є такі учасники, і їй було через це важко.

На таку заяву співачки відреагував співак Melovin, який вчинив камінг-аут, та травесті-діва Монро.

– Трохи гомофобії та руйнування. Гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає! Ми не в Москві, пані Ірина Федишин, – написав Melovin.

Своєю чергою, Монро сказала, що Федишин, не встигнувши відійти від одного скандалу, продовжує себе закопувати.

– Навіщо ви погодилися сидіти в журі найбільш егегейського конкурсу в Європі? Ви не могли не знати про перемогу тієї ж Кончіти Вурст? Ви виправдовуєте свою гомофобію духовністю! А насправді ви просто неосвічена дикунка. Велике дякуємо за все, що робить духовна Ірина та її сім’я для України, але це не індульгенція від зашкварів, плутанини у показах та непрофесійних дій, – розлютилася артистка.

Нагадаємо, Ірина Федишин була членом професійного журі від України на Євробаченні 2022. Там вона потрапила у скандал із балами для Польщі.

Справа в тому, що наше журі не дало полякам жодного балу, у той час як вони нам – 12. Ба більше, їхній народ найбільше підтримує нас під час повномасштабної війни.

Федишин оприлюднила аркуш із оцінками, на якому видно, що особисто вона поставила нашим сусідам нібито 10 балів, проте журі дає не бали, а виставляє місця.