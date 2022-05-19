Співачка Ольга Полякова лаконічно поставила виконавицю Ірину Федишин на місце після її неоднозначних висловлювань про ЛГБТ-спільноту.

В Instagram-stories Полякова оприлюднила частину відео з недавнього інтерв’ю Федишин, сказавши, що краще б вона займалася тим, що вміє – співала.

– Середньовіччя! Ну краще б ти й надалі тільки співала, – написала Ольга.

Телеведучий Олексій Суханов теж не промовчав, сказавши, що розуміє Ірину та поважає наявність позиції, проте шкодує, що вона не зовсім доросла.

Він зазначив, що Ірина красива та талановита жінка, а також, що не сумнівається в тому, що вона любляча та турботлива дружина та мати.

– Але настає час, коли вже треба мати критичне мислення… Ось кажете, що ЛГБТ-спільнота займається гріховними справами, руйнуючи себе, а я запитую: Хіба може кохання руйнувати? Воно, справді, може завдавати біль, якщо, наприклад, нерозділене, може підштовхувати в результаті до дурості! Але чому ви взяли, що воно здатне руйнувати? – ставить запитання ведучий.

Суханов додав, що серед представників церков вистачає тих, хто пропагує те, чого сам не дотримується.

– Поважаю ваше право мати особисту думку, дозвольте помітити – користуючись своїм статусом зірки, потрібно усвідомлювати, що сліпою вірою в маніпулятивні міфи, що століттями розповсюджуються владою і церквою, ви, замість того, щоб бути важелем прогресивної, наукової думки, стаєте носієм чогось відсталого, середньовічного і, вибачте, недолугого, – сказав Олексій.

Раніше Ірина Федишин назвала представників ЛГБТ грішниками. Вона поділилася своєю реакцією на учасників Євробачення 2022 з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. В 2022 році артистка була однією із суддів українського професійного журі конкурсу.

Так, артистка сказала, абстрагувалась від цього, оскільки не розуміє ЛГБТ-спільнот. На її слова вже відреагував співак Melovin, який здійснив камінг-аут та травесті-діва Монро.