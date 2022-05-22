Украинский исполнитель Melovin высказался по поводу певицы Ирина Федишин, которая ранее назвала представителей ЛГБТ-сообщества грешниками.

В интервью программе Слава+ артист назвал Федишин “гомофобкой” и отметил, что она только прикрывается религией, хотя сама имеет немало грехов.

— Почему ты считаешь, что ты вообще имеешь право говорить, что у других нет любви и что они грешники? Если вникать во всю суть Федишина, то нарыть грехов можно очень много. И за неоплаченные аренды залов после концертов и выступления нашей львовяночки за оппозиционную партию в 2018 году и еще очень много разного. Но я не хочу впадать к уровню Ирины Федишин и рассказывать кому-то о его грехах, — сказал он.

Сейчас смотрят

По словам Melovin, мнение Федишин никому не нужно, поэтому ей лучше фильтровать свои высказывания. Артист добавил, что сейчас мы держим курс на Европу, поэтому должны уважать ценности, которые там тоже есть.

— Ты публичная личность, поэтому ты должна знать, как твои слова и действия будут потом вводиться в голову сознательных или даже не сознательных украинцев. Как на эти слова будут реагировать другие люди, твои поклонники, которые также могут быть членами ЛГБТ-сообщества. Это нужно понимать. Ты говоришь о том, что не хочешь никого обижать, что ты за любовь, чистоту, антигреховность и все такое. Ну дура дурой, – сказал исполнитель.

Напомним, что после финала Евровидения 2022 Ирина Федишин высказалась по поводу представителей ЛГБТ-сообщества. Артистка назвала их грешниками и отметила, что они будут отвечать за это перед Богом.

На такое заявление Федишин отреагировало немало звезд украинского шоу-бизнеса. В частности, Анастасия Приходько, травести-дева Монро и Оля Полякова.