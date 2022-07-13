Акторка Анна Кошмал піймала Росію на брехні щодо зйомок українського серіалу Свати.

В Instagram-stories артистка відповідала на запитання підписників. Хтось із фоловерів вирішив поцікавитися, чи правда те, що серіал зібралися знімати в Росії. Анна зазначила, що їй це нецікаво, однако в останній час цю тему активно обговорюють.

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– Багато пліток розвели на цю тему. Я хочу, щоб ви знали, що творці серіалу Свати – українці. І режисер цього серіалу один – Андрій Яковлєв. Він українець. Все, що вони там собі вигадали, я не знаю, – наголосила Кошмал.

Раніше з’явилася інформація, що Анна Кошмал відмовилася зніматися в продовжені Сватів, оскільки восьмий сезон серіалу планують знімати в РФ. Про це розповів російський актор Максим Суханов.

Акторка зіграла в культовому серіалі роль Євгенії Ковальової.

Варто зазначити, що практично ніхто з колег Кошмал із серіалу не підтримав її з початку повномасштабної війни в Україні.

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Фото: Анна Кошмал