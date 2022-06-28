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Зірка серіалу Свати Добронравов підтримав війну в Україні

28 Червня 2022, 19:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зірка серіалу Свати Добронравов підтримав війну в Україні

Актор Федір Добронравов підтримав російських військових. Зірка серіалу Свати зустрівся з пораненими окупантами в самарському шпиталі.

Добронравов відвідав військовослужбовців. Він заходив до них у палати, бажав якнайшвидшого одужання, розповідав історії та відповідав на запитання. Таким жестом Федір, який знімався в Україні та грав разом із нашими артистами, підтримав повномасштабну війну в нашій країні та геноцид народу.

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На відео, яке з’явилося в мережі, Добронравов також розповідав окупантам про зйомки у Сватах.

– Все буде добре, – з такими словами актор звернувся до військових, від дій яких страждають жителі України.

Це фактично стало першим публічним висловлюванням позиції Федора щодо повномасштабної війни та дій РФ.

Зазначимо, що в 2017 році Мінкульт вніс Добронравова до “чорного списку”. Проте вже у 2019 році його виключили зі списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Не всі російські актори, які грали у Сватах, виступили за війну. Так, Олександр Феклістов записав відеозвернення до українських колег, висловивши їм слова солідарності.

Він зазначив, що вони в РФ відчувають неймовірний сором і ганьбу, проте це все дрібниці порівняно з тим, що терпить Україна.

Також Олександр додав, що з 24 лютого їм намагаються заплющити не лише очі, а й вуха, проте вони бачать і чують правду.

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Війна в Україні Федір Добронравов
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