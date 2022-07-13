Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Создатели украинцы: Анна Кошмал о съемках Сватов в РФ

13 июля 2022, 18:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Создатели украинцы: Анна Кошмал о съемках Сватов в РФ

Актриса Анна Кошмал поймала Россию на лжи относительно съемок украинского сериала Сваты.

В Instagram-stories артистка отвечала на вопросы подписчиков. Кто-то из фолловеров решил поинтересоваться, правда ли то, что сериал собрались снимать в России. Анна отметила, что ей это неинтересно, однако в последнее время эта тема активно обсуждается.

Сейчас смотрят

— Много сплетен развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали, что творцы сериала Сваты — украинцы. И режиссер у этого сериала один — Андрей Яковлев. Он украинец. Все, что они там себе придумали, я не знаю, — подчеркнула Кошмал.

Ранее появилась информация, что Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении Сватов, поскольку восьмой сезон сериала планируют снимать в РФ. Об этом рассказал российский актер Максим Суханов.

Актриса сыграла в культовом сериале роль Евгении Ковалевой.

Стоит отметить, что практически никто из коллег Кошмал по сериалу не поддержал ее с начала полномасштабной войны в Украине.

Читайте также:
Создатели украинцы: Анна Кошмал о съемках Сватов в РФЗвезда сериала Сваты Добронравов поддержал войну в Украине

Фото: Анна Кошмал

Теги
Свати
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь