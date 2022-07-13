Актриса Анна Кошмал поймала Россию на лжи относительно съемок украинского сериала Сваты.

В Instagram-stories артистка отвечала на вопросы подписчиков. Кто-то из фолловеров решил поинтересоваться, правда ли то, что сериал собрались снимать в России. Анна отметила, что ей это неинтересно, однако в последнее время эта тема активно обсуждается.

Сейчас смотрят

— Много сплетен развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали, что творцы сериала Сваты — украинцы. И режиссер у этого сериала один — Андрей Яковлев. Он украинец. Все, что они там себе придумали, я не знаю, — подчеркнула Кошмал.

Ранее появилась информация, что Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении Сватов, поскольку восьмой сезон сериала планируют снимать в РФ. Об этом рассказал российский актер Максим Суханов.

Актриса сыграла в культовом сериале роль Евгении Ковалевой.

Стоит отметить, что практически никто из коллег Кошмал по сериалу не поддержал ее с начала полномасштабной войны в Украине.

Читайте также: Звезда сериала Сваты Добронравов поддержал войну в Украине

Фото: Анна Кошмал