Акторка Анна Кошмал відмовилася від зйомок у продовженні серіалу Свати. Восьмий сезон творці зніматимуть у РФ.

За словами російського актора Максима Суханова для росЗМІ, Кошмал навіть не хотіла розглядати таку пропозицію, тому надала категоричну відмову.

Причина очевидна – повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала РФ. Анна говорила, що більше ніколи не зніматиметься в російських серіалах та з російськими колегами.

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Факти ICTV звернулися за коментарем до Анни Кошмал, проте поки що не отримали відповіді.

Нагадаємо, акторка зіграла в культовому серіалі роль Євгенії Ковальової. Загалом поки що вийшло сім сезонів Сватів. В останньому – дев’ять серій.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу Свати Федір Добронравов підтримав війну в Україні. Він зустрівся з пораненими окупантами в самарському шпиталі.

Фото: Анна Кошмал