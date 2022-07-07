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Категоричне ні: Анна Кошмал відмовилася зніматися в продовженні Сватів

7 Липня 2022, 18:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Категоричне ні: Анна Кошмал відмовилася зніматися в продовженні Сватів

Акторка Анна Кошмал відмовилася від зйомок у продовженні серіалу Свати. Восьмий сезон творці зніматимуть у РФ.

За словами російського актора Максима Суханова для росЗМІ, Кошмал навіть не хотіла розглядати таку пропозицію, тому надала категоричну відмову.

Причина очевидна – повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала РФ. Анна говорила, що більше ніколи не зніматиметься в російських серіалах та з російськими колегами.

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Факти ICTV звернулися за коментарем до Анни Кошмал, проте поки що не отримали відповіді.

Нагадаємо, акторка зіграла в культовому серіалі роль Євгенії Ковальової. Загалом поки що вийшло сім сезонів Сватів. В останньому – дев’ять серій.

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Нагадаємо, раніше зірка серіалу Свати Федір Добронравов підтримав війну в Україні. Він зустрівся з пораненими окупантами в самарському шпиталі.

Фото: Анна Кошмал

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актриса Свати
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