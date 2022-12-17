Группа Tvorchi прокомментировала свою победу в финале Нацотбора на Евровидение 2023. Участники коллектива — Эндрю и Джеффри представят нашу страну на международном песенном конкурсе в Ливерпуле с песней Heart of Steel.

По словам Эндрю, эмоции у них зашкаливают, поэтому как правильно описать это состояние — они не знают. Он выразил благодарность каждому зрителю, кто отдал свой голос за их творчество.

— Для нас это большая ответственность, чтобы показать нашу страну сильной и несокрушимой, — отметил Эндрю.

Юлия Санина, которая входила в состав жюри Нацотбора, посоветовала ребятам поработать над припевом песни. Tvorchi говорят, подумают об этом, но немного позже, ведь они только узнали о своей победе.

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В свою очередь Эндрю добавил, они сделают все возможное, чтобы достойно представить Украину в Ливерпуле и чтобы на них все смотрели и брали пример.

За право представлять Украину на Евровидении боролись 10 участников. Стоит отметить, что у Tvorchi были действительно достойные конкуренты: Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone.

Однако зрители именно Tvorchi отдали максимум баллов — 10, от жюри группе досталось — 9. Результаты голосования в Нацотборе на Евровидение 2023 — смотрите на Фактах ICTV.